Ресторан "The Бык" в центре Москвы возобновил работу

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Работа ресторана "The Бык", который располагается на 2-й Брестской улице в Москве, возобновлена. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Работа заведения была приостановлена 12 февраля из-за отравления гражданина. Посетитель обратился в Роспотребнадзор с жалобой, призвав провести проверку.

В результате было выявлено, что нарезанные ингредиенты хранились без холода, условия для пищевой продукции не соблюдались, некоторые продукты находились без маркировок и сроков годности, также не было термометров. Санитарное состояние холодильного оборудования было признано неудовлетворительным. В продукции ресторана нашли кишечную палочку и выявили повышенное количество микроорганизмов.

Ранее 20 человек были госпитализированы в инфекционную больницу после отравления в столичном хостеле "Гостиница РБК сервис". Их состояние оценивается как средней тяжести.

По факту произошедшего столичное управление Роспотребнадзора совместно с Депздравом организовало эпидемиологическое расследование.

