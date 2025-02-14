После отравления в хостеле в Москве госпитализированы 20 человек

Фото: телеграм-канал "112"

В инфекционную больницу доставлены 20 человек после отравления в столичном хостеле "Гостиница РБК сервис". Их состояние оценивается как средней тяжести, сообщается в телеграм-канале столичного Депздрава.

В настоящее время всем пациентам предоставляется необходимое лечение в полном объеме.

По факту произошедшего столичное управление Роспотребнадзора совместно с Депздравом организовали эпидемиологическое расследование. На месте случившегося продолжают работать медицинские службы.

Специалисты столичного Роспотребнадзора уже установили, что заразившиеся острой кишечной инфекцией работают строителями. По данным ведомства, они питались там, где трудились. В соответствии с договором готовые блюда им поставляла компания ООО "ЕниДем".

Ранее Роспотребнадзор на 60 суток опечатал кулинарную лавку "Братья Караваевы" на Большой Грузинской улице после сообщения о случае пищевого отравления. В общепите, расположенном в центре Москвы, были выявлены нарушения технических регламентов по хранению пищевой продукции. Кроме того, в образцах готовых блюд обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

