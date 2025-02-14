Роспотребнадзор начал расследование после отравления постояльцев хостела в Москве

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Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование после массовой госпитализации граждан, проживающих в хостеле в Электролитном проезде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты столичного Роспотребнадзора определили, что заразившиеся острой кишечной инфекцией работают строителями. По данным ведомства, они питались там, где трудились. В соответствии с договором готовые блюда им поставляла компания ООО "ЕниДем".

Сейчас столичный Роспотребнадзор проводит мероприятия, которые позволят предотвратить распространение заболевания.

Ранее Роспотребнадзор приостановил работу ресторана "The Бык" в центре Москвы из-за отравления гражданина. В результате проверки в продукции ресторана нашли кишечную палочку и выявили повышенное количество микроорганизмов. Специалисты изъяли 544 килограмма продукции и составили протокол об административном правонарушении.

