СК начал проверку после отравления людей в хостеле на юго-западе Москвы

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Следователи начали проверку по факту отравления постояльцев одного из хостелов на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

По данным ведомства, проверка проводится по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Сейчас следователи вместе со специалистами столичного Роспотребнадзора осматривают хостел и рабочее место пострадавших, а также изучают необходимую документацию.

Ведомство также уточнило, что в период с 13 по 14 февраля были госпитализированы не менее 5 человек. При этом, по данным столичного Депздрава, в инфекционную больницу уже доставлены 20 человек. Пациентам предоставляется необходимое лечение в полном объеме.

По факту произошедшего столичное управление Роспотребнадзора приступило к эпидемиологическому расследованию. Специалисты ведомства установили, что заразившиеся острой кишечной инфекцией работали строителями. Готовые блюда им поставляла компания ООО "ЕниДем", которую они употребляли на месте работы.

