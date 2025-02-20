Роспотребнадзор Москвы изъял более 2 тонн продукции из дарксторов "Самоката"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный Роспотребнадзор изъял из оборота 2 тонны 131 килограмм пищевой продукции из дарксторов сервиса экспресс-доставки "Самокат" в результате плановых проверок в отношении ООО "Умный Ритейл". Об этом сообщается на сайте управления федеральной службы.

Надзорные мероприятия прошли с 13 по 29 января этого года. Всего проверка коснулась 131 объекта. Специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения требований санитарного законодательства, среди которых:



нарушение температурного режима хранения пищевой продукции;

хранение готовой продукции без маркировки или с недостоверной, неполной или нечитаемой маркировкой;

хранение продукции с истекшим сроком годности;

термосумки для транспортировки продукции не оснащены термометрами и хладоэлементами;

не проводится производственный контроль в порядке и с периодичностью, определяемыми юрлицом, в части проведения лабораторных испытаний пищевой продукции.

Также сотрудники отобрали и исследовали на базе ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" 364 образца пищевой продукции, в частности салаты, готовую кулинарию из мяса птицы, рыбы, а также полуфабрикаты из мяса и птицы.

Из них 145 образцов не соответствовали требованиям нормативной документации, в том числе по микробиологическим показателям безопасности и по физико-химическим показателям, отметили в ведомстве.

В результате вышеперечисленных нарушений "Умный Ритейл" оштрафовали на 550 тысяч рублей. Кроме того, руководитель столичного Роспотребнадзора провела совещание с представителем юрлица для разбора и демонстрации фотоматериалов проведенной проверки.

Вместе с тем компании были даны предписания об устранении нарушений требований в кратчайшие сроки, за исполнением которых будет следить ведомство.

Ранее Роспотребнадзор на 60 суток опечатал кулинарную лавку "Братья Караваевы" на Большой Грузинской улице Москвы после сообщения о случае пищевого отравления.

В общепите были выявлены нарушения технических регламентов по хранению пищевой продукции. Кроме того, в образцах готовых блюд обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

До этого федеральная служба приостановила работу ресторана The Бык в центре Москвы из-за отравления гражданина. В результате проверки в продукции заведения нашли кишечную палочку и выявили повышенное количество микроорганизмов.