Суд Москвы приостановил работу Subway у станции метро "Комсомольская"

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Мещанский суд приостановил на 90 суток деятельность ресторана быстрого питания Subway в центре Москвы из-за выявления нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города.

Отмечается, что речь идет о заведении на улице Маши Порываевой в районе станции метро "Комсомольская".

Ранее Роспотребнадзор на 60 суток опечатал кулинарную лавку "Братья Караваевы" на Большой Грузинской улице Москвы после сообщения о случае пищевого отравления. В заведении выявили нарушения технических регламентов по хранению пищевой продукции.

До этого была приостановлена работа ресторана "The Бык" в центре Москвы из-за отравления гражданина. В результате проверки в продукции заведения нашли кишечную палочку и выявили повышенное количество микроорганизмов.

