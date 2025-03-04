Минздрав: отравившиеся в Волоколамске дети находятся в состоянии средней степени тяжести

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Трое детей, отравившихся неизвестным веществом в квартире в Волоколамске, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом Минздрав Московской области рассказал ТАСС.

"На данный момент они проходят лечение в больнице, подведомственной Минздраву МО", – добавило ведомство.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Ранее региональное СУ Следственного комитета сообщило, что пострадавшие в возрасте от 8 до 17 лет почувствовали 3 марта недомогание, после чего потеряли сознание. Врачи поставили им предварительный диагноз "токсическое отравление неизвестным веществом".

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").