Уголовное дело возбуждено после отравления 80 человек в Якутии

Фото: телеграм-канал "Следком Якутии"

В Якутии возбуждено уголовное дело после отравления 80 человек в трех отделениях центра медицинской реабилитации и спортивной медицины. Об этом сообщили в телеграм-канале следственного управления СК РФ по региону.

"Как установлено следствием, 28 февраля 2025 года за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились 80 человек, в том числе 24 ребенка", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что трое пострадавших находятся в инфекционном отделении со средней степенью тяжести заболевания. Остальные случаи протекают в легкой форме, добавили в СК РФ.

Региональное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование данного инцидента. По его итогам специалисты дадут заключение о причинах возникновения заболевания у пациентов.