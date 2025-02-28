Врачи в Якутии выявили кишечную инфекцию у 70 пациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи выявили кишечную инфекцию у 70 пациентов республиканского центра медицинской реабилитации и спортивной медицины в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

По данным ведомства, медики обнаружили симптомы заболевания у 21 ребенка. В данный момент инфекционисты проводят осмотр пациентов и уточняют диагноз.

"Необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения Республики Саха", – говорится в сообщении.

Региональное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование. По его итогам специалисты дадут заключение о причинах возникновения заболевания у пациентов.

Ранее 20 человек поступили в инфекционную больницу после отравления в столичном хостеле "Гостиница РБК сервис". Специалисты столичного Роспотребнадзора установили, что заразившиеся острой кишечной инфекцией работают строителями. Также Следственный комитет инициировал проверку по факту отравления по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".