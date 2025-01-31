В Перми задержали владельца кафе, где отравились более 30 человек

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Пермскому краю"

Правоохранители задержали владельца кафе в пермском Кунгуре, где от шаурмы отравились более 30 человек, передает пресс-служба регионального СК РФ.

По данным ведомства, владелец общепита проходит по делу, возбужденному по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".

К настоящему моменту с подозреваемым проведен допрос, сейчас следователи готовят ходатайство для избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве добавили, что в ближайшее время подозреваемому также будет предъявлено обвинение.

Кроме того, следователи и криминалисты продолжают допросы свидетелей и потерпевших, а также проводят ряд судебных экспертиз.

По последним данным регионального Минздрава, число отравившихся местных жителей выросло до 32. Причем 13 из них – дети. Госпитализированы были 29 человек, среди которых 11 детей. Сейчас они находятся в состоянии средней степени тяжести.

"Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь", – цитирует пресс-службу министерства ТАСС.

На фоне произошедшего, а также с учетом уже второго случая массового отравления людей за месяц в регионе, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил проработать вопрос законодательного ограничения организации точек питания в киосках и павильонах.

Как он уточнил в своем телеграм-канале, соответствующие указания уже получили администрация губернатора и краевой Минпромторг.

Информация об отравлении людей появилась 31 января. Изначально с симптомами после покупки шаурмы в кафе на улице Коммуны обратились 14 человек, в том числе четверо детей.

СК совместно с Роспотребнадзором проводят проверку места происшествия, в ходе которой изымается документация, проводится допрос сотрудников предприятия общественного питания и производится судебная экспертиза. Работа кафе временно приостановлена.

В начале января не менее 80 человек отравились после покупки продукции в пермской пекарне. Пострадавшие начали поступать в больницу с острыми кишечными инфекциями с 29 декабря 2024 года. Роспотребнадзор подчеркивал, что все они посещали точки продажи выпечки и готовых блюд "Хлебница". У заболевших выявили возбудитель сальмонеллеза.