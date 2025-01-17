Число отравившихся в санатории под Красноярском выросло до 47

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Число пострадавших при отравлении в санатории "Сосновый бор" в Минусинском районе Красноярского края выросло до 47 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

10 человек были госпитализированы, остальные пострадавшие находятся под наблюдением медиков в санатории. У первых пяти обследованных выявили норовирус, добавили в надзорном ведомстве.

"Лабораторные исследования проб готовой пищевой продукции и сырья, холодной воды, а также смывов с рук персонала пищеблока продолжаются", – подчеркнули в пресс-службе.

Отдыхающие санатория стали жаловаться на плохое самочувствие 16 января, у них фиксировались признаки кишечной инфекции. С 17 января оздоровительное учреждение, где отдыхало свыше сотни человек, приостановило свою работу.

Из-за произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи не исключают, что причиной отравления могли стать просроченные яйца, из которых сделали омлет.

