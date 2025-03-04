Трое несовершеннолетних отравились неизвестным веществом в подмосковном Волоколамске

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Трое несовершеннолетних в возрасте от 8 до 17 лет отравились неизвестным веществом в подмосковном Волоколамске. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Московской области.

По данным ведомства, все произошло 3 марта в одной из квартир Волоколамска. Дети почувствовали недомогание и потеряли сознание. Медики госпитализировали пострадавших с предварительным диагнозом "токсическое отравление неизвестным веществом". Врачи оказали им необходимую медпомощь, их жизням ничего не угрожает.

По данному факту возбуждено уголовное дело, согласно статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), уточнили чуть позже в ведомстве.

"Следователями и криминалистами с участием специалистов пожарно-технической и газовой служб будет проведен осмотр места происшествия, по результатам которого назначат комплекс судебных экспертиз", – указали там.

Ранее мать и пятеро детей отравились угарным газом в селе Приютово в Башкирии. Медики оказали им помощь и поместили в лечебное учреждение. Отец детей и еще один ребенок не пострадали. Специалисты местной прокуратуры намерены выяснить все обстоятельства случившегося.

