25 детей отравились в одной из школ Хабаровска

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С симптомами кишечной инфекции обратились за медпомощью 25 детей, обучающихся в хабаровской школе № 68. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры Хабаровского края.

При этом госпитализация никому из них не потребовалась, уточнили в ведомстве. Однако сотрудники прокуратуры вместе с экспертами регионального управления Роспотребнадзора провели проверки, определив, что еда школьникам предоставляется в рамках муниципального контракта с АО "Комбинат питания". В результате выяснилось, что предприятие не соблюдало санитарно-эпидемиологические нормы.

"Нарушения требований к организации общественного питания, воспитания и обучения несовершеннолетних были выявлены и в действиях должностных лиц школы", – уточнило надзорное ведомство.

Прокуратура внесла представления руководителям школы и АО "Комбинат питания". На данный момент решается вопрос о возбуждении административных дел по статьям о нарушении закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей.

Материалы проверки были переданы следователям. По результатам их рассмотрения возбуждено дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований". Ход и результаты расследования дела проконтролирует региональная прокуратура.

При этом, по данным ведомства, в школе уже провели дезинфекцию помещений, в том числе пищеблока, классов и мест общего пользования. После этого образовательное учреждение смогло возобновить работу.

Ранее врачи выявили кишечную инфекцию у 70 пациентов республиканского центра медицинской реабилитации и спортивной медицины в Якутии. По данным регионального Минздрава, медики обнаружили симптомы заболевания у 21 ребенка. Ситуация находится на контроле ведомства.

Между тем региональное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование. По его итогам специалисты дадут заключение о причинах возникновения заболевания у пациентов.

