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24 марта, 15:15

Происшествия

Площадь возгорания здания в центре Москвы составила 150 "квадратов"

Площадь возгорания здания в центре Москвы составила 150 "квадратов"

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В центре Москвы на улице Тимура Фрунзе ликвидирован пожар на крыше гостиничного комплекса с апартаментами. По данным спасателей, площадь возгорания составила 150 квадратных метров – загорелись деревянные конструкции на кровле.

Очевидцы сообщили, что огонь распространился моментально, а жар ощущался даже внизу. Пожарные прибыли на место через 7–10 минут после сообщения о возгорании и справились с огнем в течение часа. В настоящее время специалисты разбирают конструкции и проливают место пожара.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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