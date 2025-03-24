Площадь возгорания здания в центре Москвы составила 150 "квадратов"

В центре Москвы на улице Тимура Фрунзе ликвидирован пожар на крыше гостиничного комплекса с апартаментами. По данным спасателей, площадь возгорания составила 150 квадратных метров – загорелись деревянные конструкции на кровле.

Очевидцы сообщили, что огонь распространился моментально, а жар ощущался даже внизу. Пожарные прибыли на место через 7–10 минут после сообщения о возгорании и справились с огнем в течение часа. В настоящее время специалисты разбирают конструкции и проливают место пожара.

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