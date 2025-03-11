11 марта, 03:46Происшествия
Три человека погибли при крушении вертолета санавиации в США
Фото: 123RF/konstantin75
Три человека погибли в результате крушения медицинского вертолета в округе Мэдисон американского штата Миссисипи. Об этом сообщает издание WJTV со ссылкой на местную полицию.
Вертолет разбился в густом лесу, в момент крушения на его борту находились два сотрудника медицинского центра Университета Миссисипи (UMMC) и пилот. Пациентов на борту не было.
Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте США начали расследование катастрофы.
Ранее одномоторный самолет потерпел крушение в округе Ланкастер в Пенсильвании рядом с домом престарелых. В результате происшествия начался пожар. На борту самолета находились пять человек.
Еще один инцидент произошел до этого в Нью-Джерси, где самолет американской курьерской компании FedEx совершил экстренную посадку в аэропорту Ньюарк Либерти из-за возгорания двигателя. Boeing 767 направлялся в Индианаполис, но при взлете столкнулся с птицей.
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