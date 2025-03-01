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01 марта, 19:27

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Fox: грузовой самолет в США экстренно сел сразу после взлета из-за возгорания двигателя

Грузовой самолет в США экстренно сел сразу после взлета из-за возгорания двигателя – СМИ

Фото: телеграм-канал "СВЕЖЕСТИ"

Самолет американской курьерской компании FedEx совершил экстренную посадку в американском аэропорту Ньюарк Либерти, штат Нью-Джерси, из-за возгорания двигателя, сообщает Fox News со ссылкой на представителя аэропорта.

Журналисты отметили, что очевидцы слышали громкий взрыв. Уточняется, что Boeing 767 направлялся в Индианаполис, но при взлете столкнулся с птицей. В итоге самолет успешно приземлился, о пострадавших не сообщалось.

Ранее самолет авиакомпании "Победа", которая входит в группу "Аэрофлот", направлявшийся в Анталью, вернулся в аэропорт отправления Внуково. Причиной для этого стало срабатывание датчика одной из систем. Самолет сел в штатном режиме.

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