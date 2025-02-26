Военный самолет потерпел крушение в Судане

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Самолет вооруженных сил Судана потерпел крушение в жилом районе города Омдурман. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суданской армии.

Воздушное судно разбилось вскоре после взлета из аэропорта Вади-Сейидна. В результате авиакатастрофы есть несколько погибших и пострадавших среди военных и гражданских лиц. Всем пострадавшим в данный момент оказывается необходимая медпомощь. Пожарные взяли под контроль возгорание, которое вспыхнуло на месте падения самолета.

Ранее один человек погиб и еще несколько пострадали в результате столкновения двух самолетов в аэропорту американского города Скоттсдейл штата Аризона.

Еще один инцидент произошел в бразильском Сан-Паулу, где два человека погибли при падении самолета на автобус. По версии СМИ, самолет King Air F90 пытался совершить вынужденную посадку на проспекте, но не смог этого сделать и в итоге разбился.