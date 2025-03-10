Одномоторный самолет потерпел крушение в Пенсильвании

Фото: телеграм-канал Baza

Одномоторный самолет потерпел крушение в округе Ланкастер в Пенсильвании рядом с домом престарелых. Об этом со ссылкой на полицию и местные власти сообщает телеканал CNN.

Крушение произошло около 15 часов по местному времени, в результате происшествия начался пожар. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США уточнило, что на борту одномоторного самолета Beechcraft Bonanza находились пять человек.

На месте инцидента работают экстренные службы.

Ранее два человека погибли при падении самолета на автобус в бразильском Сан-Паулу. Небольшое воздушное судно King Air F90 пыталось совершить вынужденную посадку на проспекте, но не смогло этого сделать и разбилось.

До этого четыре человека погибли в результате падения частного самолета на юге Филиппин. Борт разбился вдалеке от крупных населенных пунктов. Первыми на место ЧП прибыли жители соседних деревень, которые вытащили тела погибших из-под обломков.

