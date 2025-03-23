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23 марта, 21:15

Происшествия

Крупный пожар произошел в Дмитровском округе Подмосковья

Крупный пожар произошел в Дмитровском округе Подмосковья

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Крупный пожар произошел в Яхроме в Дмитровском округе Подмосковья. Там загорелась строение на территории исторической усадьбы купца Лямина.

Рядом с двухэтажным деревянным зданием находятся другие дома из комплекса усадьбы, а также школа искусств. Как сообщили в МЧС, пожарным удалось не допустить распространения огня.

Пожар локализовали на площади в 200 квадратных метров, а затем потушили. Информации о пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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