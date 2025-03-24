Пожар потушен в ТЦ и жилом доме в Ростове-на-Дону

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огнеборцы потушили пожар в торговом центре и жилом пятиэтажном доме в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале .

В связи с возгоранием региональная прокуратура инициировала проверку соблюдения требований пожарной безопасности. В рамках этой проверки будет дана оценка работе уполномоченных органов.

"При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования", – уточнила пресс-служба прокуратуры.

ТЦ в Ростове-на-Дону загорелся 24 марта на площади 500 квадратных метров. Спустя время огонь перекинулся на кровлю соседнего жилого дома, из которого спасатели эвакуировали 15 человек. Для них подготовят пункт временного размещения, рассказал мэр города Александр Скрябин.

По предварительным данным МЧС, торговый центр мог загореться из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде.