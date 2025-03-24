ПВР подготовят для эвакуированных из-за пожара жильцов дома в Ростове-на-Дону

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Ростове-на-Дону будет создан пункт временного размещения (ПВР) для эвакуированных жителей дома из-за пожара, распространившегося из соседнего торгового центра. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин.

"Прошу жителей сохранять спокойствие и соблюдать осторожность", – написал он в телеграм-канале.

Тем временем огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение на крыше жилого пятиэтажного дома, передает пресс-служба МЧС России.

Фасад ТЦ в Ростове-на-Дону загорелся 24 марта на площади 500 квадратных метров. Позже огонь перекинулся на кровлю соседнего жилого дома, из которого спасатели эвакуировали 15 человек.

Спустя время огнеборцы ликвидировали пожар в ТЦ и локализовали возгорание на крыше дома. По предварительным данным МЧС, торговый центр мог загореться из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде.