Поджог стал причиной возгорания на стоянке во Владивостоке

Фото: телеграм-канал Mash

Поджог стал причиной пожара на стоянке, расположенной во Владивостоке, в котором сгорело более 20 машин. Об этом сообщает прокуратура Приморья в телеграм-канале.

"В ночное время <...> в районе дома 17 по улице Надибаидзе в городе Владивостоке неустановленное лицо совершило поджог автомобиля. Огонь перекинулся и охватил 22 рядом стоящих машины, которые выгорели полностью", – сообщили в ведомстве.

В прокуратуре пояснили, что произошедшее было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества, поджигателя ищут.

Машины загорелись на стоянке в ночь на 24 марта. Оперативно прибывшим пожарным удалось ликвидировать возгорание на 150 квадратных метрах. Обошлось без погибших и пострадавших.