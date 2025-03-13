Грузовик загорелся на 48-м км МКАД

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Грузовик загорелся на внешней стороне 48-го километра МКАД, в районе съезда № 49. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте уже работают оперативные городские службы, которые выясняют обстоятельства случившегося и информацию о возможных пострадавших.

Движение в районе ДТП в данный момент затруднено. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее автомобиль загорелся в тоннеле под Калужским шоссе в Москве. В связи с этим движение на данном участке было перекрыто, поэтому водителям советовали выбирать иные маршруты. Однако спустя время движение в тоннеле удалось восстановить.

Еще одна авария случилась до этого на Бауманской улице в Москве – там столкнулись восемь автомобилей. В результате массовой аварии пострадали шесть человек.