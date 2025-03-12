Шесть человек пострадали в ДТП в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

В результате массового ДТП в центре Москвы пострадали шесть человек, сообщается в телеграм-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Авария произошла на Бауманской улице – там столкнулись восемь автомобилей. По прибытии на место происшествия пожарные отключили аккумуляторные батареи и произвели смыв топлива с дорожного покрытия на площади 12 квадратных метров, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что авария с участием нескольких автомобилей произошла на внешней и внутренней стороне Русаковской эстакады в Москве. В связи с ДТП движение по внешней стороне было затруднено на два километра, по внутренней – на четыре.

В воскресенье, 9 марта, в столкновении двух автомобилей на Московском скоростном диаметре в районе Березовой аллеи пострадали три человека. Водитель одной из машин после столкновения оказался на проезжей части.