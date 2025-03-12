ДТП с несколькими автомобилями произошло на Русаковской эстакаде в Москве

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на внешней и внутренней стороне Русаковской эстакады в Москве. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

На месте случившегося работают оперативные службы города. Они устанавливают обстоятельства ДТП и уточняют информацию о пострадавших.

В связи с произошедшим движение по внешней стороне затруднено на два километра, по внутренней – на четыре. Водителей призвали соблюдать внимательность и выбирать пути объезда.

Ранее в Зольском районе Кабардино-Балкарии столкнулись четыре попутно двигающихся транспортных средства – рейсовый автобус марки Neoplan с девятью пассажирами, грузовой тягач Merсedes-Benz ACTROS, "КамАЗ" и легковой автомобиль Ford Focus. В результате ДТП пострадали пять человек.

Между тем в подмосковном Белоозерском автомобиль наехал на девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии несовершеннолетнюю доставили в больницу, а затем отпустили домой.

