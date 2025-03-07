Четыре автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Авария с участием четырех автомобилей произошла в районе дома 142к1 на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте случившегося работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Кроме того, водителей предупредили о затрудненном движении в районе ДТП. Транспортное ведомство призвало выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее иномарка, за рулем которой был 18-летний юноша без прав, опрокинулась в городе Артеме в Приморье. ДТП произошло в районе дома № 73 улицы Муравьиная Бухта. Приехавшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель Toyota Mark 2 не справился с управлением, вследствие чего и случилось опрокидывание авто.

До этого семь человек пострадали в результате столкновения автомобиля с дорожной опорой в Сочи. Авария произошла на федеральной трассе А-158, которая является дублером Курортного проспекта. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в опору эстакады. В результате дорожное ограждение было снесено.

