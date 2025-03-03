Фура врезалась в жилой дом в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Нижегородской области"

Фура врезалась в жилой дом в селе Ломовка в Нижегородской области. В результате пострадали водитель большегруза и двое жителей, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, водитель не справился с управлением транспорта на повороте и, съехав с дороги, влетел в дом, в котором на тот момент находились четыре человека. Пострадавших направили в лечебное учреждение.

"Пожарный расчет МЧС России, 4 специалиста и 1 единица техники произвели смыв топлива. В обстоятельствах (ДТП. – Прим. ред.) разберутся компетентные органы", – говорится в сообщении.

Ранее семь человек пострадали в результате столкновения автомобиля с дорожной опорой в Сочи. Авария произошла на федеральной трассе А-158, которая является дублером Курортного проспекта. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в опору эстакады. В результате дорожное ограждение было снесено.

Между тем грузовые автомобили столкнулись и загорелись на трассе М-7 "Волга" под Казанью. Участниками аварии стали четыре фуры, три загорелись. В результате жертв не было, два водителя получили легкие травмы.

