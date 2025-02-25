Таксист погиб в ДТП на МКАД

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель такси погиб в результате аварии на 56-м километре МКАД, сообщает в телеграм-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, утром 25 февраля столкнулись такси марки Kia и грузовой тягач Sitrak. В медучреждение была доставлена пассажирка такси.

Прокуратура ЗАО взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП.

Ранее на проспекте Мира в Москве произошла авария с участием пяти автомобилей. На место ЧП были вызваны оперативные службы города, которые выясняли обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших не поступала.

До этого около станции столичного метро "Юго-Восточная" столкнулись три автомобиля. От удара машина скорой помощи опрокинулась на бок, травмы получили два фельдшера.