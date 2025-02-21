21 февраля, 16:15Происшествия
Машина скорой помощи попала в аварию на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы в аварию попала машина скорой помощи. В результате пострадали два фельдшера.
ДТП произошло недалеко от станции метро "Юго-Восточная". По предварительным данным, на перекрестке столкнулись три автомобиля. От удара машина с медиками опрокинулась на бок. На месте работают спасатели и другие экстренные службы города. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии.
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