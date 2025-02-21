ДТП с участием грузовика произошло в Ленинградской области

В Ленинградской области недалеко от города Кириши произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей. Один из них вылетел в кювет, другой получил повреждения передней части. По данным очевидцев, большегруз не справился с управлением. В аварии пострадали четыре человека, их госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиция.

В Ставрополье вертолет санавиации вынужден был сесть после проблем с винтом. Пилот посадил воздушное судно горизонтально, несколько раз кружив над аэропортом. На борту находились два члена экипажа и два врача, никто не пострадал. Транспортная прокуратура начала проверку.

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