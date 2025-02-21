Пожар в Калужской области локализован на площади в 1 200 "квадратов"

Фото: МЧС России

Крупный пожар в Калужской области был локализован на площади 1 200 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Пожар на открытой площадке локализован на площади 1200 квадратных метров. Огнеборцы не допустили распространения огня на производственные помещения и склад с готовой продукцией", – указано в сообщении.

В МЧС добавили, что тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой. Ведомство также сообщило, что на данный момент информации о пострадавших не поступало.

Пожар начался на площадке по хранению вторсырья в Калужской области в ночь на 21 февраля. Изначально площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров. К тушению огня были привлечены 40 человек и 11 единиц техники.