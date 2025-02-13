Уголовное дело возбуждено после гибели трех человек в пожаре в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после гибели трех человек в пожаре в Дмитровском городском округе Московской области, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

"Предварительной причиной возгорания явилась неисправность печного оборудования", – считают следователи.

Криминалисты и представители следственного управления осмотрели место происшествия, продолжили допросы и назначили судебные экспертизы.

Трагедия произошла в частном доме в садовом товариществе "Яхонт" у квартала Подолино города Яхромы 13 февраля. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, но нашли тела двух мужчин и женщины.

