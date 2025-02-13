Три человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Три человека погибли в результате пожара в частном доме в подмосковной Яхроме. О происшествии рассказали в телеграм-канале МЧС России.

Возгорание произошло в садовом товариществе "Яхонт", его площадь составляла 70 квадратных метров. Спустя время прибывшие на место огнеборцы потушили пожар. Во время ликвидации огня были обнаружены тела трех человек – их личности устанавливаются.

На месте работали 26 специалистов и 8 единиц техники. В данный момент дознаватели МЧС устанавливают причину пожара совместно с представителями Следственного комитета.

Ранее огнеборцы ликвидировали пожар в кафе на территории столичного парка "Сокольники". По данным СМИ, из-за пожара там произошло задымление. В свою очередь, очевидцы заявили, что слышали два хлопка, после чего из здания пошел дым.

Из-за пожара частично обрушилась кровля кафе, однако о пострадавших информация не поступала. Возгорание охватило 200 квадратных метров, позже его локализовали, а открытое горение ликвидировали.