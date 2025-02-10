Кафе горит на востоке Москвы

Пожар произошел в здании кафе на 1-м Лучевом просеке на востоке Москвы. Об этом сообщили в управлении МЧС РФ по Москве.

В настоящее время сотрудники ведомства тушат кровлю отдельно стоящего здания. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. На месте тушения работают 30 специалистов и 9 единиц техники.

"Со слов администрации, в здании людей нет", – добавили в МЧС.

Немногим ранее в телеграм-каналах появилась информация, что из-за пожара на территории парка "Сокольники" произошло задымление. В свою очередь, очевидцы заявили, что слышали два хлопка, после чего из здания пошел дым.

Между тем сотрудники МЧС спасли девять человек при тушении пожара в жилом доме в Москве, где на улице Вавилова загорелись личные вещи и мебель в квартире на 2-м этаже жилого дома. Все спасенные были переданы врачам. Возгорание удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров. На месте пожара работали 39 специалистов и 10 единиц техники.