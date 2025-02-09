09 февраля, 17:40Происшествия
Банный комплекс загорелся в Химках на площади 100 квадратных метров
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
В подмосковных Химках загорелась баня с мансардой, пожар распространился на площади 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Инцидент случился в доме 16 по Железнодорожной улице. Данных о пострадавших пока не поступало.
"Всего к тушению пожара привлекается 28 человек и семь единиц техники", – уточнили в МЧС.
Ранее стало известно о возгорании в жилом доме в подмосковном городском округе Мытищи. В результате пожара скончались девочка 2021 года рождения и ее 62-летняя бабушка, еще один человек был госпитализирован. О причинах и обстоятельствах трагедии не сообщалось.