Банный комплекс загорелся в Химках на площади 100 квадратных метров

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В подмосковных Химках загорелась баня с мансардой, пожар распространился на площади 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

Инцидент случился в доме 16 по Железнодорожной улице. Данных о пострадавших пока не поступало.

"Всего к тушению пожара привлекается 28 человек и семь единиц техники", – уточнили в МЧС.

Ранее стало известно о возгорании в жилом доме в подмосковном городском округе Мытищи. В результате пожара скончались девочка 2021 года рождения и ее 62-летняя бабушка, еще один человек был госпитализирован. О причинах и обстоятельствах трагедии не сообщалось.

