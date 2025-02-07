07 февраля, 22:28Происшествия
Момент взрыва в здании на севере Москвы попал на видео
Как ранее сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ, в помещении от воздействия высокой температуры произошла разгерметизация кислородного баллона. Само возгорание было ликвидировано на площади 14 квадратных метров. В результате происшествия пострадавших нет.
До этого из Московского открытого студенческого театра ("МОСТ") на Новинском бульваре эвакуировались 14 человек из-за пожара. Возгорание произошло в бойлерном помещении на минус втором этаже административного здания. Позже пожар потушили на 2 квадратных метрах.