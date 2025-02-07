Момент взрыва в здании на севере Москвы попал на видео

Видео: Москва 24

Момент взрыва в строящемся доме на севере Москвы попал на видео. ЧП произошло во время пожара на втором этаже здания на улице Михалковской.

Как ранее сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ, в помещении от воздействия высокой температуры произошла разгерметизация кислородного баллона. Само возгорание было ликвидировано на площади 14 квадратных метров. В результате происшествия пострадавших нет.

До этого из Московского открытого студенческого театра ("МОСТ") на Новинском бульваре эвакуировались 14 человек из-за пожара. Возгорание произошло в бойлерном помещении на минус втором этаже административного здания. Позже пожар потушили на 2 квадратных метрах.