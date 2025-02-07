07 февраля, 21:58Происшествия
Пожар со взрывом кислородного баллона произошел в здании на севере Москвы
Фото: Москва 24
Пожар с последующим взрывом кислородного баллона произошел на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС РФ.
ЧП произошло на втором этаже строящегося дома на улице Михалковской. Возгорание было ликвидировано на площади 14 квадратных метров, пострадавших нет.
"В помещении от воздействия высокой температуры произошла разгерметизация кислородного баллона", – уточнили в МЧС.
Вечером 5 февраля из Московского открытого студенческого театра ("МОСТ") на Новинском бульваре эвакуировались 14 человек из-за пожара. Возгорание произошло в бойлерном помещении на минус втором этаже административного здания. Позже пожар потушили на 2 квадратных метрах.
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