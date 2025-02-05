05 февраля, 21:54Происшествия
14 человек эвакуировались из здания театра "МОСТ" из-за пожара
Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий
Из Московского открытого студенческого театра ("МОСТ") на Новинском бульваре эвакуировались 14 человек из-за пожара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Уточняется, что возгорание произошло в бойлерном помещении на минус втором этаже административного здания.
"Пламя на 2 "квадратах" потушили. На месте работали 34 специалиста и 10 единиц техники", – добавили в ведомстве.
Пострадавших нет.
Ранее пожар произошел в павильоне на ВДНХ. Сотрудникам МЧС удалось потушить огонь на площади 20 квадратных метров. По данным МЧС, в результате произошедшего никто не пострадал.
Причиной возгорания могло стать короткое замыкание, произошедшее во время плановых работ на экспозиции. В выставочном комплексе также уточнили, что все системы безопасности функционировали в штатном режиме.
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