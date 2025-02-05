14 человек эвакуировались из здания театра "МОСТ" из-за пожара

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Из Московского открытого студенческого театра ("МОСТ") на Новинском бульваре эвакуировались 14 человек из-за пожара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что возгорание произошло в бойлерном помещении на минус втором этаже административного здания.

"Пламя на 2 "квадратах" потушили. На месте работали 34 специалиста и 10 единиц техники", – добавили в ведомстве.

Пострадавших нет.

Ранее пожар произошел в павильоне на ВДНХ. Сотрудникам МЧС удалось потушить огонь на площади 20 квадратных метров. По данным МЧС, в результате произошедшего никто не пострадал.

Причиной возгорания могло стать короткое замыкание, произошедшее во время плановых работ на экспозиции. В выставочном комплексе также уточнили, что все системы безопасности функционировали в штатном режиме.