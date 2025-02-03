В павильоне на ВДНХ в Москве произошел пожар

На ВДНХ в павильоне № 58, где расположен Музей славянской письменности "Слово", произошел пожар.

С первого этажа здания идет густой черный дым. Сотрудники служб устанавливают площадь и причину возгорания, передает ТАСС.

Ранее пожар произошел в 3-м проезде Марьиной Рощи в столице. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. По информации МЧС России, существовала угроза распространения огня, так как в здании взрывались баллоны.

Позже поступила информация о частичном обрушении крыши здания на 150 "квадратах". Установление причин возникновения возгорания проконтролирует Останкинская межрайонная прокуратура.