03 февраля, 12:18Происшествия
В павильоне на ВДНХ в Москве произошел пожар
С первого этажа здания идет густой черный дым. Сотрудники служб устанавливают площадь и причину возгорания, передает ТАСС.
Ранее пожар произошел в 3-м проезде Марьиной Рощи в столице. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. По информации МЧС России, существовала угроза распространения огня, так как в здании взрывались баллоны.
Позже поступила информация о частичном обрушении крыши здания на 150 "квадратах". Установление причин возникновения возгорания проконтролирует Останкинская межрайонная прокуратура.