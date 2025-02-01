Возгорание полностью ликвидировано на предприятии в Нижегородской области

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Пожар полностью ликвидирован на предприятии "СИБУР-Кстово" после атаки беспилотника в Нижегородской области, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

"Объявлена полная ликвидация возгорания на территории СИБУР-Кстово", – говорится в сообщении.

Атака ВСУ произошла в ночь на 29 января. В результате ее отражения обломки дрона упали на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны. Вследствие на месте началось возгорание.

Еще один пожар из-за атаки украинских беспилотников вспыхнул на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгоградской области. Спасатели оперативно потушили возникшее возгорание. В результате случившегося пострадал один рабочий завода, его доставили в больницу.