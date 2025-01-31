Атака пяти украинских БПЛА отражена на подлете к Ярославлю

Фото: министерство обороны РФ

Пять украинских дронов были сбиты на подлете к Ярославлю. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал. Кроме того, на месте падения обломков БПЛА не выявлено разрушений. Глава региона призвал в случае обнаружения фрагментов беспилотников отойти на безопасное расстояние и сразу же сообщить об их местонахождении по телефону 112.

"Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в регионе продолжается", – заключил Евраев.

Атаке украинских беспилотников этой ночью также подверглась Воронежская область. Несколько воздушных целей были уничтожены как над самим Воронежем, так и над южными районами региона.

Один из сбитых БПЛА упал на проезжающий по трассе автомобиль – водитель получил ранение ноги. Пострадавшему уже оказали необходимую помощь. Кроме того, в Воронеже в результате падения БПЛА повреждено остекление на одном из промышленных предприятий.

