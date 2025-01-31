ПВО сбила за ночь 25 беспилотников в Ростовской области

Фото: Министерство обороны РФ

Российские силы ПВО уничтожили прошедшей ночью 25 вражеских беспилотников над территорией Ростовской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По его данным, дроны были ликвидированы в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, а также в Азовском, Чертковском, Октябрьском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах.

При массированной атаке БПЛА никто из местных жителей не пострадал. Вместе с тем в Красносулинском районе, около хутора Грачев, после падения обломков беспилотника на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов. На место уже выехали дежурные службы.

Атаке украинских беспилотников этой ночью также подверглась Воронежская область. Несколько воздушных целей были уничтожены как над самим Воронежем, так и над южными районами региона.

Один из сбитых БПЛА упал на проезжающий по трассе автомобиль – водитель получил ранение ноги. Пострадавшему уже оказали необходимую помощь. Кроме того, в Воронеже в результате падения БПЛА повреждено остекление на одном из промышленных предприятий.