Несколько беспилотников уничтожены над Воронежской областью

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Средства ПВО обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в небе над Воронежем, а также в одном из районов Воронежской области. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

Предварительно, в результате воздушной атаки пострадавших и разрушений нет. В области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Вечером 30 января российские подразделения ПВО уничтожили в общей сумме 17 украинских беспилотников над Курской, Белгородской и Воронежской областями, а также над Крымом.

Ранее ВСУ пытались несколько раз атаковать Бердянск в Запорожской области с помощью дронов. Было зафиксировано не менее трех БПЛА, которые сбили на подлете к городу. Воздушная атака не повлияла на работоспособность порта и городской инфраструктуры.