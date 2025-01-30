Силы ПВО сбили ночью пять беспилотников над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО прошедшей ночью перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников над двумя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Три дрона были сбиты над Белгородской областью, оставшиеся два БПЛА – над Брянской областью. О возможных пострадавших или каких-либо разрушениях на земле не сообщается.

Вечером 29 января российские подразделения ПВО обнаружили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата над территорией Крыма, а также еще один БПЛА в воздушном пространстве Белгородской области.

Позже ВСУ попытались атаковать при помощи дронов Бердянск Запорожской области. Было зафиксировано не менее трех БПЛА, которые сбили на подлете к городу. Воздушная атака не повлияла на работоспособность порта и городской инфраструктуры.