Беспилотники ВСУ были сбиты на подлете к Бердянску

Фото: Министерство обороны РФ

Украинские войска пытались несколько раз атаковать Бердянск с помощью беспилотников. Зафиксировано не менее трех БПЛА, которые сбили на подлете к городу, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Воздушная атака не повлияла на работоспособность порта и городской инфраструктуры. Пожарные потушили очаги возгорания, которые образовались после прилетов беспилотников. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее средства российской ПВО обнаружили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата над территорией Крыма.

Кроме того, ВСУ обстреляли машину скорой помощи в Белгородской области. Атака произошла, когда медики выехали на вызов в Грайворонском районе к пострадавшему после другой атаки дрона. В результате спецтранспорт и находящееся в нем оборудование получили серьезные повреждения.