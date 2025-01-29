Смоленская АЭС работает штатно на фоне атаки БПЛА на регион

Фото: ТАСС/Алексей Николаев

Смоленская АЭС работает в штатном режиме на фоне атаки дронов на регион. Об этом сообщает пресс-служба станции.

На данный момент на АЭС функционирует два энергоблока, а еще один находится на плановом ремонте с 13 января.

Этой ночью гражданские объекты в нескольких районах Смоленской области подверглись массированной атаке БПЛА. Предварительно, один из дронов сбили при попытке атаковать объект ядерной энергетики.

Всего силы ПВО РФ сбили и перехватили за прошедшую ночь 104 украинских дрона над несколькими российскими регионами. Так, над Смоленской областью было уничтожено 11 беспилотников.

