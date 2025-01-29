ПВО уничтожила несколько беспилотников в Тверской области

Фото: министерство обороны РФ

Российские силы ПВО ликвидировали вражеские беспилотники над территорией Тверской области. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Шесть дронов уничтожили в Торопецком районе, еще несколько воздушных целей сбили в районе Андреаполя.

Предварительно, пострадавших и разрушений в результате отражения атаки БПЛА не выявлено. На местах работают оперативные службы. Губернатор области Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль.

Ранее украинский беспилотник сбили над центром Энергодара в Запорожской области. По информации местных властей, детонация БПЛА произошла в небе, разрушений и пострадавших нет.

Кроме того, два безэкипажных катера, которые двигались в направлении Крыма, были уничтожены в Черном море. Катера попали под удар дежурных огневых средств Черноморского флота.