Украинский беспилотник атаковал центр Энергодара

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинский беспилотник сбили над центром Энергодара в Запорожской области. Врио главы города Максим Пухов рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"Детонация произошла в небе – разрушений и пострадавших нет. Эта уже вторая атака на текущей неделе. Предыдущая была 22 января", – говорится в его публикации.

При этом, по словам Пухова, противник направляет дроны именно на центр города, где больше всего мирных жителей, чтобы спровоцировать панику.

Он попросил граждан быть внимательными и осторожными на фоне атак ВСУ.

6 января украинские силы предприняли попытку атаковать Запорожскую атомную электростанцию и Энергодар при помощи восьми беспилотников. Случившееся не отразилось на радиационной обстановке. Специалисты на станции продолжили выполнять свои обязанности в обычном режиме.

