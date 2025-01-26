26 января, 17:03Происшествия
Украинский беспилотник атаковал центр Энергодара
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Украинский беспилотник сбили над центром Энергодара в Запорожской области. Врио главы города Максим Пухов рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.
"Детонация произошла в небе – разрушений и пострадавших нет. Эта уже вторая атака на текущей неделе. Предыдущая была 22 января", – говорится в его публикации.
При этом, по словам Пухова, противник направляет дроны именно на центр города, где больше всего мирных жителей, чтобы спровоцировать панику.
Он попросил граждан быть внимательными и осторожными на фоне атак ВСУ.
6 января украинские силы предприняли попытку атаковать Запорожскую атомную электростанцию и Энергодар при помощи восьми беспилотников. Случившееся не отразилось на радиационной обстановке. Специалисты на станции продолжили выполнять свои обязанности в обычном режиме.
Казань подверглась атаке украинских беспилотников