Несколько беспилотников уничтожены в Воронежской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО обнаружили и уничтожили несколько вражеских беспилотников на территории одного из городских округов Воронежской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

Предварительно, пострадавших не выявлено. При падении обломков одного дрона в многоквартирном доме было повреждено остекление. На место уже выехали оперативные и коммунальные службы.

В регионе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее два беспилотника были уничтожены над территорией Тульской области. Разрушений и пострадавших в результате воздушной атаки не выявлено.

Еще одна атака БПЛА произошла этой ночью в Рязанской области. Обломки сбитого дрона упали на частный дом в Рязани. На месте возник пожар, который был оперативно потушен. При возгорании никто не пострадал.