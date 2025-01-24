Два беспилотника сбиты над Тульской областью

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Два беспилотника были уничтожены над территорией Тульской области. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Глава Тульской области подчеркнул, что разрушений и пострадавших в результате воздушной атаки не выявлено. В регионе отменили угрозу воздушной опасности.

Этой ночью атаке украинских БПЛА также подверглась Рязанская область. Обломки сбитого дрона упали на частный дом в Рязани. На месте возник пожар, который был оперативно потушен. При возгорании никто не пострадал.

Еще один беспилотник был уничтожен в небе над Курском. В результате падения его обломков пострадали четыре домовладения, а на одной из улиц повреждены электропровода.

Кроме того, Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников, летевших на Москву. Дроны были сбиты в городских округах Коломна, Раменский, Подольск, Щелково, а также в Троицком административном округе.